Vela presenta 58 esmenes per reforçar les garanties en el tractament de dades en l’àmbit penal
La consellera general socialdemòcrata vol millorar el redactat del projecte de llei
La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha presentat 58 esmenes al Projecte de llei qualificada sobre el tractament de dades personals en l’àmbit penal amb l’objectiu de reforçar les garanties jurídiques i evitar interpretacions massa àmplies. Les modificacions, de caràcter tècnic, volen millorar la claredat del text, delimitar millor l’objecte i les autoritats competents i assegurar que qualsevol tractament sigui necessari, proporcional i ajustat a la Constitució i als estàndards europeus.
Les esmenes també plantegen limitar la conservació de dades amb revisions periòdiques, establir salvaguardes específiques per a dades sensibles com les biomètriques o de salut i garantir una supervisió efectiva amb una autoritat de control independent, per evitar buits en la tutela dels drets fonamentals.