Educació
Thaïs Mingorance es nomenada nova gerent de la Fundació Tutelar
La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra ha nomenat Thaïs Mingorance Varela com a nova gerent de l’entitat, "reforçant el compromís amb la protecció, el suport i la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat al país", segons ha fet públic en un comunicat. La incorporació es farà aquest mes de febrer.
L'entitat assenyala que Mingorance té una trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones, amb experiència en lideratge d’equips i desenvolupament organitzacional. La nova gerent assumirà la responsabilitat de coordinar i impulsar l’activitat de la Fundació, que actualment atén 79 persones.
La Fundació Privada Tutelar es dedica a la tutela i el suport de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb trastorns de salut mental, i gestiona el programa Joves en Inclusió (JEI), orientat al suport especialitzat de joves amb trastorn de l’espectre autista.
La Fundació destaca que el perfil professional i humà de la nova gerent representa un pas endavant en el reforç de la qualitat del servei, la millora contínua i l’enfortiment de la xarxa d’atenció a les persones tutelades i els seus entorns.