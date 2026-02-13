Successos
Portugal evacua més de 9.000 persones a Coïmbra per risc d'inundacions
L'episodi s’emmarca en una onada de fenòmens meteorològics extrems que afecten el país des de finals de gener i que ja han causat almenys 15 morts
La ciutat històrica de Coïmbra i diverses localitats del centre de Portugal es troben en situació d’emergència per l’avenç de les fortes inundacions després de setmanes de pluges intenses. Les autoritats han ordenat l’evacuació preventiva de milers de residents, especialment a les zones pròximes al riu Mondego, després de la ruptura d’un dic de contenció a Casais, als afores de la ciutat.
Protecció Civil de Portugal preveu evacuar prop de 9.000 persones més, que s’afegirien a les gairebé 3.600 ja desallotjades aquesta setmana a Coïmbra, Montemor-o-Velho i Soure. L’augment excepcional del cabal del riu ha provocat el col·lapse de la infraestructura fluvial i ha obligat a activar un ampli dispositiu de seguiment i prevenció davant el risc d’una crescuda sostinguda.
Les autoritats alerten que una possible “inundació de cent anys” podria afectar fins a 9.000 persones i arribar fins al centre urbà. El temporal també ha impactat greument les infraestructures: un tram de l’autovia A1, principal connexió entre Lisboa i Porto, ha quedat inutilitzat després del trencament del dic, i la seva reparació podria allargar-se setmanes.
L'episodi s’emmarca en una onada de fenòmens meteorològics extrems que afecten Portugal des de finals de gener i que ja han causat almenys 15 morts i milers de desplaçats arreu del país. Les autoritats demanen a la població que segueixi les indicacions oficials i eviti desplaçaments innecessaris mentre es manté el seguiment constant de l’evolució del cabal del riu.