SUCCESSOS
La policia deté un home de 27 anys per una agressió sexual a una dona
Arrestat un turista de 35 anys al Pas de la Casa amb 12 bitllets falsos de 50 euros
La policia va detenir dimecres al matí a Encamp un home de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per agredir sexualment una dona. L’home, a qui la dona no coneixia, l’hauria seguit de matinada fins a la porta de l’edifici on viu i l’hauria agredit abans d’entrar al portal. Quan el va començar a gravar amb el mòbil perquè s’espantés, va fugir. La detenció es va efectuar arran d’una denúncia, a partir de la qual es va iniciar una investigació que ha permès identificar el presumpte autor dels fets.
D’altra banda, la policia va detenir dimarts al Pas de la Casa un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Se’l va arrestar a la matinada després que intentés pagar amb bitllets falsos en dos establiments. Ho va provar primer en un local i, quan li van rebutjar el bitllet per ser inautèntic, ho va tornar a intentar en un segon. Els agents que el van controlar van trobar, entre les seves pertinences, 12 bitllets falsos de 50 euros.
Els darrers dies, la policia ha arrestat quatre persones més per positius d’alcohol al volant. La primera és una dona de 30 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,02 i que la patrulla va controlar la matinada de dimarts a Incles, quan la va veure incorporar-se a la CG-2 des del camí del Pont envaint el carril contrari fins a arribar a pujar a la vorera. Va estar a punt de xocar contra una barana i un fanal.
El segon detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol és un motorista de 37 anys que circulava per un carrer de la capital amb una taxa de 2,01.
En tercer lloc, un home de 25 anys va ser detingut a Andorra la Vella per un positiu d’1,52. Els policies van decidir controlar-lo quan van veure que els intentava evitar. En aquell moment, el conductor va entrar en un aparcament de la zona, va sortir corrents del vehicle i es va amagar per eludir el control, però els agents el van localitzar i li van fer la prova d’alcoholèmia. Durant el procés de detenció, l’home els va insultar i amenaçar, s’hi va resistir, va trencar una de les finestres del vehicle policial a puntades de peu, va causar altres danys al cotxe patrulla i a una taula del despatx central, i va agredir un dels policies interventors. A més, va refusar sotmetre’s a la prova de tòxics. Per tot plegat, se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, l’honor, la llibertat, la integritat física i moral, i el patrimoni. Els danys que va causar al vehicle policial superen els 3.000 euros.
L’últim arrestat per alcoholèmia al volant és un home de 56 anys detingut dimecres a la nit a Ordino amb una taxa d’1,77. El va controlar, inicialment, un agent de circulació arran de l’avís d’una veïna. El conductor havia col·lidit uns minuts abans contra un senyal vertical a la rotonda de l’Aldosa, però va continuar circulant fins al poble d’Ordino.