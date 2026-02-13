ESTADÍSTICA
El nombre d’aturats se situa en 225 al gener, el 8,5% menys que fa un any
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 225 persones a final de gener, segons dades publicades pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment mensual del 13,6% respecte al desembre, quan n’hi havia 198, i una reducció interanual del 8,5% en comparació amb les 246 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.
El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un decreixement mensual del 12,4%, fins a arribar a 1.512 vacants, mentre que 10 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, tres persones menys que el mateix mes de l’any passat.
Pel que fa als demandants en millora de feina, el nombre va augmentar fins a 221 persones, un 5,2% més que el mes anterior i un 12,2% més que el gener del 2025.