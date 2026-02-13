Successos
Mor un dona per les ventades a Barcelona
Vuit persones continuen ingressades a Catalunya, una d'elles en estat crític
Una de les persones ferides aquest dijous per les fortes ventades de la borrasca "Nils" ha mort aquesta matinada. Es tracta d’una dona de 46 anys a qui va caure a sobre part del sostre d’una nau industrial a Barcelona i que estava ingressada a l’Hospital Vall d’Hebron. Amb aquesta víctima mortal, el balanç del temporal a Catalunya s’agreuja mentre vuit persones continuen hospitalitzades, una d’elles en estat crític.
L’altre ferit crític és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui va caure un arbre a Sant Boi de Llobregat, ingressat estable a l’Hospital de Bellvitge. En el mateix incident hi va haver tres ferits més, dos dels quals ja han rebut l’alta. També hi ha un home de 68 anys en estat greu a Vall d’Hebron, un operari de 56 anys greu a l’Hospital Trueta de Girona i dos ferits menys greus a l’Hospital d’Olot.
Les ratxes de vent van superar els 100 quilòmetres per hora en molts punts del país i han obligat els bombers de la Generalitat de Catalunya a fer més de 3.400 serveis. Tot i que el govern de la Generalitat ha aixecat les restriccions de mobilitat decretades durant les hores més crítiques, manté la crida a la prudència davant les afectacions que el temporal ha deixat en infraestructures, transport públic i subministrament elèctric.