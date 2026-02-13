Salut
Llistes d’espera de fins a mes i mig per consultes amb psiquiatres i psicologia infantil i juvenil
El servei de Salut Mental i Addiccions està treballant per millorar la situació
Els pacients que necessiten atenció de psicologia d’adults poden obtenir una cita en un termini de sis a dotze dies, mentre que les consultes amb psiquiatres i psicologia infantil i juvenil presenten esperes més llargues de fins a mes i mig. Així ho ha definit el doctor Joan Soler, cap del servei de Salut Mental i Addiccions, durant una entrevista a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). Durant la trobada, Soler ha comprovat in situ amb una prova d'un pacient fictici quan podrien programar la següent vista amb psicòleg d'adults. En demanar hora a diferents psicòlegs d’adults, la primera cita estava disponible la setmana següent. "Hem comprovat realment, in situ, amb adults, amb psicòleg d’adults. Són 6 i 12 dies d'espera", ha explicat.
Pel que fa a la psicologia infantil i juvenil, Soler ha assenyalat que els terminis són més llargs, però habitualment "no superen un mes i mig, uns 45 o 50 dies". En canvi, les consultes amb psiquiatres acumulen més pacients, amb cada professional atenent al voltant de 500-550 pacients, fet que provoca esperes més prolongades.
Soler ha explicat que el servei de Salut Mental i Addiccions està treballant per millorar la situació i el pressupost de l’any 2026 preveu incorporar més hores de psicologia per reforçar, reduir les llistes d’espera i millorar l’atenció als pacients.