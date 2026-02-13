Hivern
El gel tomba una pilona d'un telecadira a Sierra Nevada
El fenomen de pluja subrefredada deixa remuntadors malmesos i torres doblegades a l'estació espanyola de Granada
La pluja engelant dels darrers tres dies, fruit dels temporals que han afectat Sierra Nevada, a la província espanyola de Granada, ha causat greus danys a les infraestructures de l’estació d’esquí i snowboard, segons ha informat l'empresa responsable, Cetursa. L’acumulació de gel ha deixat imatges impactants com les que es poden veure en els vídeos d'aquesta notícia, i ha provocat danys com el descarrilament del cable tractor en nombroses pilones de diversos remuntadors. El cas més greu és el del telesilla Laguna, on la torre número 23 ha quedat doblegada pel pes del gel, deixant el remuntador fora de servei, previsiblement, per a la resta de la temporada, segons les previsions. A més, el cable ha quedat fora de línia en bona part del seu recorregut.
El balanç provisional també confirma afectacions en altres punts estratègics del domini esquiable espanyol de Sierra Nevada. El telesquí Zayas presenta una torre afectada; el telesilla Monachil acumula 15 torres amb el cable descarrilat i un nombre indeterminat de balancins danyats; el telesilla Stadium ha registrat sis torres afectades, i el telesilla Virgen de las Nieves compta amb vuit estructures impactades, segons detalla l'estació en diferents publicacions a les xarxes.
El fenomen, també conegut com a tempesta de gel o gota subrefredada, es produeix quan la pluja cau sobre superfícies amb temperatures sota zero —especialment metàl·liques— i es congela de manera immediata en entrar-hi en contacte, generant una capa de gel que pot assolir un gruix considerable. La proximitat del massís al mar Mediterrani afavoreix aquest tipus d’episodis, que no es registraven amb aquesta intensitat des del febrer del 1989, remarquen des de Sierra Nevada.