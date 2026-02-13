Acord d'expansió
Fund Grube i Perfumeries Júlia segellen una aliança estratègica per créixer en el segment premium
Les dues companyies uneixen experiència i xarxa comercial per impulsar nous projectes en el mercat de la bellesa a Espanya i Andorra
Fund Grube i el Grup Perfumeria Júlia han anunciat una aliança estratègica amb l’objectiu d’impulsar projectes conjunts, generar sinergies i explorar noves oportunitats de creixement dins el mercat de la bellesa i el retail de luxe. L’acord busca reforçar el posicionament de totes dues companyies en el segment premium, compartint coneixement i ampliant l’oferta per als consumidors.
Fund Grube, amb gairebé 43 anys de trajectòria i líder del retail a les Illes Canàries, aporta a l’aliança una sòlida experiència en la gestió de perfumeria, bellesa, moda i complements, així com una clara orientació al client turístic. La companyia analitza actualment la seva expansió cap a la Península Ibèrica, fet que reforça el seu paper com a soci estratègic en aquesta nova etapa.
Per la seva banda, el Grup Perfumeria Júlia, amb més de 80 anys d’història, és un dels principals referents de la perfumeria selectiva a Espanya i Andorra. La seva àmplia xarxa de punts de venda, el portfoli de marques internacionals i l’expertesa en assessorament al consumidor constitueixen un dels pilars de l’acord.
Segons han destacat els responsables de totes dues empreses, l’aliança permetrà potenciar la presència i cobertura al mercat, ampliar l’oferta de marques i productes i accelerar el creixement mitjançant iniciatives conjuntes orientades a la innovació i a l’excel·lència en el servei.