Els joves podran fer una estada laboral a Malta
Andorra amplia la seva xarxa de mobilitat juvenil amb l’entrada en vigor d’un nou programa Work & Holiday amb Malta, que permetrà als joves combinar una estada temporal al país amb la possibilitat de treballar-hi legalment.
L’objectiu de la iniciativa és fomentar l’intercanvi cultural, l’adquisició d’experiència professional i el desenvolupament personal en un entorn internacional. El programa s’adreça a nacionals andorrans d’entre 18 i 30 anys que compleixin els requisits establerts. Amb aquesta incorporació, Andorra suma Malta als acords ja vigents amb el Canadà, Irlanda, Alemanya, el Regne Unit, la República de Corea, Islàndia i Noruega.
Andorra i Croàcia signen un acord de mobilitat per a joves
A més, pròximament entrarà en vigor el programa amb Croàcia. Els requisits, les condicions i el procediment de sol·licitud es poden consultar al web del ministeri d’Afers Exteriors.