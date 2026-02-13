TALL DE L'RN-20
El comerciants del Pas demanen al Govern ajudes extra
El comerç de la localitat espera la reobertura de la carretera RN-20 abans de tres mesos
La reunió d’aquest matí entre els comerciants del Pas de la Casa i el Govern d'Andorra ha obert la porta a l’esperança per al teixit empresarial. Els assistents n’han sortit “molt contents”, segons han explicat en acabar la trobada. Els comerciants, però han reclamat noves ajudes addicionals a les ja anunciades pel Govern. En concret, han demanat que el xec de descompte s’estengui a altres establiments, i no només a les gasolineres, així com ajudes directes per fer front a despeses com el lloguer o el subministrament elèctric. Aquestes mesures, segons han indicat, el ministre Ramon Lladós s’ha compromès a estudiar-les de cara a la setmana vinent.
Gerard Pifarré, membre del Consell Econòmic i Social, ha destacat que el punt que més els ha convençut han estat les explicacions del ministre Raül Ferrer. Segons ha detallat, l’executiu francès està “treballant a contrarellotge” i ja ha desbloquejat crèdits per fer tot el possible per resoldre el problema “com més aviat millor”. “Estem molt satisfets per com s’està portant la feina”, ha afirmat Pifarré.