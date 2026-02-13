Música
La cantant catalana Julieta grava el videoclip de la nova cançó a Caldea
El centre termal és l’escenari de “Cent per cent”, el nou single de l’artista
El centre termal Caldea va ser l’escenari, a principis d’any, del rodatge de “Cent per cent”, el nou single de la cantant Julieta, que s’estrena avui. El videoclip s’ha enregistrat en diferents espais emblemàtics del complex, com les llacunes, els banys i les saunes, així com en diverses zones arquitectòniques singulars de l’edifici.
La col·laboració neix de la connexió entre el missatge de la cançó —viure amb intensitat i gaudir del moment— i el concepte de marca de Caldea, “Flueix”, centrat en el benestar i la connexió amb la pròpia natura. El projecte, dirigit per Alba Ricart i impulsat per l’agència Usted i la productora Vampire, vinculada al festival Primavera Sound, reforça l’aposta del centre per apropar-se a nous públics a través de la música i la creació contemporània.