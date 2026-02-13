COOPERACIÓ BILATERAL ECONÒMICA

Andorra i Espanya intensifiquen la cooperació financera

Les secretàries durant la trobada.

Les secretàries durant la trobada.

Andorra la Vella

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, va mantenir ahir una reunió amb la secretària general del Tresor d’Espanya, Paula Conthe, amb l’objectiu d’intensificar la cooperació bilateral en matèria financera i econòmica. Durant la trobada, es va analitzar l’estat de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, així com qüestions relacionades amb la regulació de serveis financers, la gestió del deute públic i la coordinació amb organismes europeus i internacionals. La trobada va posar de manifest la bona relació entre ambdós països i el compromís amb la transparència, l’estabilitat macroeconòmica i la integració progressiva d’Andorra en els estàndards europeus.

La trobada va posar de manifest el compromís amb la transparència

A més, es van tractar els mecanismes de cooperació tècnica i l’intercanvi d’informació en matèria financera, amb l’objectiu de reforçar la supervisió i la gestió eficient dels recursos públics. Les responsables van coincidir en la importància de mantenir una línia de treball conjunta per adaptar la normativa andorrana a les bones pràctiques europees, especialment en el context dels serveis financers i la mobilitat de capitals.

La reunió també va servir per valorar els avenços en l’adhesió d’Andorra a organismes internacionals i institucions europees, així com per coordinar futures accions conjuntes que garanteixin la seguretat i la solidesa del sistema financer andorrà.

