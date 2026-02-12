Meteo
La pertorbació Oriana deixarà nevades febles i una cota variable demà
El vent de nord s’intensificarà a la nit amb ràfegues de fins a 40 km/h als fons de vall
El pas per la península de la pertorbació “Oriana” afectarà Andorra amb l’arribada d’un front càlid que deixarà nevades febles durant el matí de demà a tot Andorra. Les precipitacions podran afectar tot el país, si bé la cota de neu tendirà a pujar progressivament fins als 1.500 metres cap al migdia.
Després d’una breu pausa al centre de la jornada, la part posterior del sistema impulsarà un flux de nord que tornarà a portar nevades, especialment al nord del país. En canvi, al centre i al sud s’obriran clarianes i el temps serà més estable. Durant la nit, l’entrada d’aire més fred farà baixar novament la cota de neu.
Pel que fa al vent, bufarà de component nord i s’intensificarà al llarg de la jornada. A la nit es preveuen ràfegues que poden arribar fins als 40 km/h als fons de vall.
El servei meteorològic d'Andorra també ha activat l'avís taronja fins dissabte, per risc d'allaus, vent violent i acumulació de neu.