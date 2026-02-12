Salut
Onalabs obre a Andorra el primer punt de venda físic d'un dispositiu que permet obtenir dades fisiològiques
El dispositiu es connecta a una aplicació mòbil
Onalabs ha tancat un acord amb Critèrium Cafè Cycling per habilitar el primer espai de venda físic del dispositiu ONASPORT a Andorra. És un sistema de monitoratge no invasiu en forma de cinta pectoral que permet obtenir dades fisiològiques en temps real, com la freqüència cardíaca, el lactat inferit o la pèrdua de líquids, amb l’objectiu d’ajustar les càrregues d’entrenament. El dispositiu es connecta a una aplicació mòbil i ha estat testat en diferents centres especialitzats en el marc del seu desenvolupament.
La companyia, que el 2023 va crear la filial Onalabs-AD Digital Health al Principat, desenvolupa projectes en l’àmbit sanitari i esportiu amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació, el SAAS i el Clúster de l’Esport.