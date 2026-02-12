Internacional
Nou programa de mobilitat per a joves andorrans amb Malta
L’objectiu és fomentar l’intercanvi cultural, l’adquisició d’experiència professional i el desenvolupament personal en un entorn internacional
Andorra amplia la seva xarxa de mobilitat juvenil amb l’entrada en vigor d’un nou programa Work & Holiday amb Malta, que permetrà als joves combinar una estada temporal al país amb la possibilitat de treballar-hi legalment. L’objectiu és fomentar l’intercanvi cultural, l’adquisició d’experiència professional i el desenvolupament personal en un entorn internacional.
El programa s’adreça a nacionals andorrans d’entre 18 i 30 anys que compleixin els requisits establerts, els quals podran residir temporalment a Malta i exercir-hi una activitat laboral per complementar l’experiència. Amb aquesta incorporació, Andorra suma Malta als acords ja vigents amb Canadà, Irlanda, Alemanya, Regne Unit, República de Corea, Islàndia i Noruega.
A més, properament entrarà en vigor el programa amb Croàcia. Els requisits, les condicions i el procediment de sol·licitud es poden consultar al web del ministeri d’Afers Exteriors.