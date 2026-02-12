Salut
L'UdA presenta un estudi sobre l’impacte de la dieta mediterrània en pacients amb càncer de mama
El projecte MeDiBREAST comptarà amb la participació de 25 voluntàries
La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit avui una nova sessió de les Píndoles de recerca, dedicada al projecte “MeDiBREAST: Impacte de la dieta mediterrània en la microbiota, la metabolòmica i la toxicitat del tractament del càncer de mama”. La doctora Cristina Royo-Cebrecos, adjunta de Medicina interna a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha presentat aquest estudi prospectiu que vol analitzar si una intervenció nutricional personalitzada basada en la dieta mediterrània pot influir en la microbiota intestinal i el perfil metabolòmic de dones amb càncer de mama, i si aquests canvis es relacionen amb la toxicitat del tractament oncològic.
El projecte també estudiarà l’associació d’aquests factors amb la fatiga, la inflamació, la composició corporal, la qualitat de vida i la tolerància global al tractament. Les 25 participants rebran assessorament individualitzat d’un professional de la nutrició i, durant sis mesos, se’ls faran controls de microbiota, metabolòmica, estat nutricional i qualitat de vida. L’objectiu és comprendre millor els elements que influeixen en la toxicitat i contribuir a millorar la resposta terapèutica i el benestar de les pacients.
El MeDiBREAST és fruit de la col·laboració entre la Unitat d’Oncologia i la Unitat de Dietètica i Nutrició del SAAS, amb el suport de l’Hospital Clínic de Barcelona, i es preveu iniciar-lo a l’abril. La iniciativa s’emmarca en l’aposta de la UdA per impulsar la investigació en salut, reforçada recentment amb la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS), tal com ha remarcat el rector, Juli Minoves.