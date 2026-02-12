Tecnologia
L’SDADV estrena nova pàgina web per facilitar la gestió dels drets d’autor
La plataforma vol apropar la informació a creadors i usuaris amb un enfocament pedagògic i més transparència
La Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV) ha posat en funcionament la seva nova pàgina web, un espai renovat i més accessible que neix amb la voluntat de facilitar la comprensió i la gestió dels drets d’autor. L’eina s’adreça tant als creadors com als usuaris d’obres protegides i té un marcat caràcter pedagògic.
El nou portal ofereix informació clara i estructurada per a autors, intèrprets i professionals de sectors com la música, les arts plàstiques, l’audiovisual, les arts escèniques o la literatura. També inclou continguts específics per a empreses i entitats que utilitzen obres protegides, explicant de manera didàctica com funciona la gestió col·lectiva dels drets d’autor, quins són els drets i deures de cada part i com es poden utilitzar les obres de forma legal i responsable.
Entre les novetats, la plataforma incorpora informació pràctica per a autors i compositors, així com canals de contacte més àgils per oferir atenció i assessorament personalitzat. Amb aquest pas, l’SDADV vol fomentar una cultura de respecte pels drets d’autor, reforçar la transparència en la seva gestió i donar suport al teixit creatiu del país.