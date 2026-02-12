Xerrada
L'escriptora Nuria Varela reflexiona al Consell General sobre dones i poder polític
La periodista alerta que la igualtat real en els espais de decisió encara podria trigar 130 anys a arribar
El vestíbul del Consell General ha acollit aquest vespre la ponència “Dones, poder i política. Reflexions actuals”, a càrrec de la periodista i escriptora Nuria Varela, en un acte organitzat per la Xarxa de Dones Parlamentàries. La sessió ha servit per analitzar l’evolució de la presència femenina en l’àmbit públic i en càrrecs de responsabilitat, així com els reptes que encara persisteixen.
Varela ha recordat que la primera dona presidenta d’un país va ser elegida fa només 46 anys i ha advertit sobre el que ha definit com la “cultura del simulacre”, és a dir, quan “el patriarcat dissimula el poder que té, perquè no el vol evidenciar, i simula que la igualtat és un objectiu conquerit”. Ha posat com a exemple la davallada del nombre de dones caps d’estat o de govern, que han passat de 36 a 29 des del 2023, i ha citat dades de les Nacions Unides que apunten que la igualtat efectiva en les més altes esferes polítiques no s’assolirà fins d’aquí a 130 anys.
Durant la ponència també ha abordat conceptes com el sostre de vidre —“mecanismes invisibles que impedeixen que les dones continuïn ascendint”— i la violència política, que “té per objectiu dissuadir a les dones de participar en la política” i que, segons ha afirmat, s’ha intensificat en el context social actual. Varela ha subratllat els costos personals i professionals que encara avui implica per a moltes dones assumir càrrecs polítics.