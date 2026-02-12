Literatura
L'escriptora Laia Corma presenta 'Flors d'amor'
L'obra està estructurada en quatre blocs que representen l'evolució d'una relació de parella
El Fòrum de l'Fnac ha acollit aquesta tarda la presentació del nou poemari de la jove escriptora andorrana de 25 anys Laia Corma (Laia Cordoba Martín), 'Flors d’amor', una obra que recorre les diferents etapes d’una història sentimental a través del cicle de les estacions.
Durant l’acte, que ha tingut lloc a les 19 hores, s’ha explicat que l’obra està estructurada en quatre blocs —primavera, estiu, tardor i hivern— que representen l’evolució d’una relació de parella: des de la il·lusió inicial i la passassió intensa fins als dubtes, el refredament i la ruptura. Les muntanyes i els paisatges d’Andorra tenen un paper destacat en el llibre, ja que acompanyen i simbolitzen els canvis emocionals que travessen els protagonistes.
'Flors d’amor' és el segon poemari de l’autora i el primer que publica en llengua catalana. "Vaig sentir la necessitat d’escriure un llibre per transmetre la importància de l’amor cap al meu país i cap als paisatges que m’han inspirat. Quan trobo un lloc que m’inspira, em paro a observar-lo, i és a partir d’aquí que comencen a aparèixer les paraules i les emocions" ha comentat Cordoba.