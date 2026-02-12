ALUMNES
L’equip Steam guanya la First LEGO League Andorra
L’equip Steam Andorra, del col·legi Sant Ermengol, ha estat el vencedor de la First LEGO League Andorra Telecom i es garanteix plaça directa a la final nacional, que se celebrarà l’11 d’abril a Burgos. Durant l’edició també s’ha reconegut a l’equip Pepe Jones, del col·legi Janer, amb els premis al comportament del robot i al disseny del robot, i als Arqueólogos Sant Ermengol amb el premi al projecte d’innovació. A més, Marta Armengol, de l’equip SuperRobotics, ha estat premiada com la millor entrenadora, i l’equip Innobots de l’escola andorrana de Santa Coloma s’ha endut el premi als valors fonamentals FIRST. “Hi ha hagut 120 alumnes, la qual cosa indica que hi ha més equips que altres anys i que alguns equips es desdoblen dins de les mateixes escoles, cosa que és molt positiva”, va afirmar la cap de responsabilitat social d’Andorra Telecom, Inés Martí.