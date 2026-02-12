SALUT
L'aplicació de Salut es renova per fer-la més accessible i evitar consultes innecessàries
El nou aplicatiu estarà llest aquesta setmana i permetrà veure més fàcilment les derivacions pendents i citades
Salut ha presentat aquest matí les noves funcionalitats que incorporarà l’aplicació d’Andorra Salut, que permetran a l’usuari accedir de manera més fàcil a les derivacions pendents i ja citades, amb l’objectiu d’evitar que es perdin i reduir així les “visites innecessàries” per renovar-les.
Les novetats han estat presentades per la ministra Helena Mas, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, i el tècnic del servei informàtic del SAAS, Santiago Sánchez. Tots tres han destacat que, a més d’uns recordatoris més visibles, també es millorarà notablement l’accessibilitat de l’aplicació perquè l’usuari tingui “més accés a la informació del dia a dia”, tal com ha subratllat Sánchez.
El nou aplicatiu, que es podrà utilitzar en els pròxims dies mitjançant una actualització, permetrà també un accés més senzill a l’apartat de proves diagnòstiques, com ara les anàlisis clíniques o les proves d’imatge, que estiguin pendents de realitzar. En aquest apartat s’hi indicarà la data de caducitat de cada prova, així com les proves pendents de resultat.
D’altra banda, l’aplicació incorporarà un codi QR per compartir els resultats de les proves diagnòstiques, que es podrà escanejar des de consultes externes, com les dels països veïns, que no tinguin accés a l’historial mèdic del pacient.