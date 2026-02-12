PUJADA DE PREUS

Govern augmenta les tarifes de la ITV per a aquest any

Un vehicle passant la ITV.

Un vehicle passant la ITV.Agències

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern ha aprovat les noves tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per al 2026, vigents des d’avui, amb l’increment de l’IPC. Les revisions dins de termini per a turismes passen de 25,55 a 26,25 euros. Fora de termini costaran 49,1 euros i, a partir de la tercera revisió, 62,2. Per a vehicles d’autoescola, taxis, vehicles de lloguer i ambulàncies, la primera i segona inspecció dins de termini costarà 49,1 euros, i fora de termini ascendirà a 99,8 euros, i la tercera serà de 111,4 euros.

tracking