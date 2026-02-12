PUJADA DE PREUS
Govern augmenta les tarifes de la ITV per a aquest any
El Govern ha aprovat les noves tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per al 2026, vigents des d’avui, amb l’increment de l’IPC. Les revisions dins de termini per a turismes passen de 25,55 a 26,25 euros. Fora de termini costaran 49,1 euros i, a partir de la tercera revisió, 62,2. Per a vehicles d’autoescola, taxis, vehicles de lloguer i ambulàncies, la primera i segona inspecció dins de termini costarà 49,1 euros, i fora de termini ascendirà a 99,8 euros, i la tercera serà de 111,4 euros.