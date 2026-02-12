Salut
Un fàrmac anticonvulsiu podria frenar l’inici de l’Alzheimer
Una recerca de la Universitat Northwestern apunta que el 'levetiracetam' evita la formació de plaques tòxiques i podria restaurar la funció neuronal en fases inicials
L’Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta prop de 60 milions de persones al món, continua sense tenir cura. La patologia s’associa a l’acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que alteren la comunicació entre neurones i desencadenen un procés en cascada que acaba provocant pèrdua de memòria, demència i inflamació cerebral. Ara, un estudi experimental de la Universitat Northwestern obre una nova via d’esperança: l’ús d’un fàrmac anticonvulsiu molt estès, el levetiracetam, podria impedir la formació de les plaques responsables de la malaltia i fins i tot restaurar la funció neuronal en àrees afectades.
La recerca, publicada a la revista Science Translational Medicine, s’ha basat en models animals, neurones humanes i teixit cerebral de pacients amb alt risc de desenvolupar Alzheimer. Els científics van analitzar el paper d’una proteïna anomenada APP, que pot seguir dues vies: una d’innòcua i una altra que genera el fragment tòxic beta amiloide 42, clau en l’inici de la malaltia. Amb l’envelliment, el cervell perd capacitat per regular aquest “encreuament de camins” i augmenta la producció del fragment perjudicial.
Els resultats apunten que el levetiracetam actua com un “fre primerenc” que evita que les neurones desviïn l’APP cap a la via nociva, impedint així la formació del beta amiloide 42. Un dels principals avantatges és que es tracta d’un medicament que ja s’utilitza des de fa dècades en el tractament de l’epilèpsia i que compta amb un ampli historial de seguretat. Els autors de l’estudi consideren que aquests resultats consoliden una possible nova diana farmacològica i reforcen la línia d’investigació centrada en la prevenció precoç de les malalties neurodegeneratives.