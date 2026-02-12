POLÍTICA
Els Comuns acusen Junts de voler convertir Catalunya en una “Andorra del sud”
Els Comuns (el partit polític català) han acusat Junts de voler convertir Catalunya en “l’Andorra del sud”, seguint la “doctrina Ayuso”, i d’haver “tirat pel forat” l’ascensor social durant els anys que van governar. Així ho va afirmar ahir el portaveu del grup al Parlament, David Cid, en el ple monogràfic sobre l’ascensor social, on va retreure als juntaires que estiguin “jugant al monopoli” amb ciutats i viles. Cid va situar l’habitatge com el principal obstacle perquè la ciutadania pugui “arribar a final de mes” i va criticar Junts per “no haver exercit l’autogovern” en aquesta matèria quan era al govern de la Generalitat. Segons el dirigent dels Comuns, el problema no és la generació de riquesa, sinó “qui se la queda”, i va acusar els juntaires de no assenyalar “aquells que s’enriqueixen amb la vida dels treballadors”. En aquest sentit, va defensar posar límits al mercat immobiliari i prohibir la compra especulativa.