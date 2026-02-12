Formació
El Consell General forma els juristes en tècnica legislativa amb perspectiva de gènere
La sessió analitza com la normativa pot generar desigualtats malgrat tenir objectius d’igualtat formal
Els juristes del Consell General, inclòs el secretari general, Josep Hinojosa, han participat aquest dijous en una formació sobre tècnica legislativa amb perspectiva de gènere, impartida per Mònica Gelambí, doctora per la Universitat Rovira i Virgili amb menció europea i experta amb més de vint anys d’experiència en polítiques públiques d’igualtat i transversalitat de gènere.
Durant la sessió s’han analitzat diverses lleis vigents a Andorra per exemplificar com una norma pot resultar discriminatòria per a les dones tot i perseguir formalment la igualtat. Gelambí ha advertit que “el més fàcil és posar un objectiu genèric”, però ha insistit que cal garantir que la norma beneficiï tota la població tenint en compte les desigualtats existents, ja que “la divisió sexual del treball condiciona les oportunitats”.
La formadora ha valorat positivament que Andorra impulsi aquest tipus de capacitacions, recordant que no fa gaires anys que existeix l’obligació de legislar amb perspectiva de gènere. Tot i això, ha assenyalat que la manca de dades específiques dificulta l’aplicació pràctica d’aquest enfocament, especialment en parts com l’exposició de motius. La sessió també ha abordat l’ús del llenguatge inclusiu en l’àmbit normatiu, un aspecte que, segons Gelambí, “no és tan fàcil, perquè s’ha de vigilar que no canviï el contingut de la norma”.