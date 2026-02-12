Esllavissada
Concòrdia reclama un pla d'inversions amb França i Espanya per les vies d'accés a Andorra
La formació vol una diagnosi de riscos a les carreteres connectores
Concòrdia ha instat el Govern d'Andorra a dur a terme una diagnosi exhaustiva de riscos al tram de la RN-20 entre Acs-les-Tèrmes i Andorra, així com als punts que siguin rellevants de la RN-116 i la N-145, després de l’esllavissada que manté tallada la principal via d’accés al Pas de la Casa. La formació considera que els estudis tècnics i d’anàlisi de riscos han de marcar la planificació i les prioritats d’actuació en infraestructures estratègiques, amb una visió anticipada que permeti evitar situacions com l’actual.
La formació també emmarca la situació dins els plans d’inversió acordats amb França i Espanya per millorar els accessos viaris al Principat, i defensa que aquests han de prioritzar els trams amb major vulnerabilitat. La formació demana que, a partir de la diagnosi tècnica, es defineixi una proposta concreta d’intervencions estratègiques amb horitzó de sis o set anys. Tot i reconèixer que es tracta d’obres fora del territori andorrà que requereixen negociació diplomàtica i eventuals inversions conjuntes, considera que és una qüestió d’Estat, tant per la seguretat física dels ciutadans com per l’impacte econòmic, especialment al Pas de la Casa, que genera prop del 20% del PIB.
El partit qualifica d’alarmant el despreniment registrat fa tretze dies en una carretera molt utilitzada per andorrans i visitants i que considera una “línia de vida” per a l’economia del país. Recorda que Andorra manté un acord bilateral amb França, vigent fins al 2026, que contempla la viabilitat de les RN-20 i RN-116, i en el marc del qual s’ha executat recentment la galeria parallaus H2 a l’altura de l’Ospitalet, finançada conjuntament per un import de vuit milions d’euros. Tanmateix, assenyala que la zona afectada per l’esllavissada no havia estat objecte d’intervencions preventives.