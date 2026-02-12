Ramaderia
La Bruna d’Andorra patrocinarà les Copa del Món de velocitat d’esquí alpí a la pista Àliga
L'acord vol reforçar el vincle entre esport, territori i sector primari
"Vaques de Copa del Món". Així ha encetat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, l'anunci del patrocini entre el ministeri i la Copa del Món de velocitat d’esquí alpí per situar la raça Bruna d'Andorra com a epicentre simbòlic durant els quinze dies d'esdeveniment. L'acord vol reforçar el vincle entre esport, territori i sector primari.
El ministre Casal ha destacat que la col·laboració permet "donar a conèixer la feina dels nostres ramaders i exportar la Bruna com un símbol d’identitat de país". Casal ha recordat que a Andorra hi ha prop de 1.800 vaques mares de raça bruna i que moltes pasturen a l’estiu als dominis esquiables, inclosa la pista Àliga, contribuint al manteniment natural de l’entorn. "Són les jardineres que ajuden a mantenir la pista en condicions excepcionals", ha afirmat.
La imatge de la Bruna serà visible en un dels punts més mediàtics de la competició, al nou salt situat just abans de la línia d’arribada lluirà una lona amb la vaca bruna. A més, hi haurà una carpa temàtica a peu de pista durant els tres dies de competició amb activitats infantils, projecció del documental 'Camins de tradició' sobre la transhumància —patrimoni immaterial reconegut per la UNESCO— i distribució de material promocional, com esquelles i adhesius.
A més, durant la celebració de la competició s’impulsaran diverses accions simbòliques, com la presència d'una quinzena d'esquelles grans durant el sorteig de dorsals i 2.000 esquelles petites per al públic, totes elles identificades amb el patrocini de la marca. Als espais de degustació, liderats per Ramaders d’Andorra, també es podran tastar productes de carn de proximitat del país. Finalment, la botiga Ilú de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (Xeridell) ha creat un clauer de la Bruna d’Andorra, que estarà a la venda al village durant els dies de competició.
El director general del comitè organitzador, David Hidalgo, ha bromejat que "veiem amb una mica d'enveja els suïssos amb el seu gruyer, hem de trobar el producte". "Vam dir Bruna d'Andorra. Ara sí, ara tenim el producte", ha celebrat, tot indicant que es tracta d'un element que reforça la identitat de la Copa. Segons ha explicat, feia anys que buscaven un producte diferencial i considera que la Bruna "encaixa per posicionament, imatge i vinculació amb el territori, tant a l’estiu com a l’hivern". El director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món ha apuntat també que algunes promocions i patrocinis, com la promoció de la carn de vaca bruna en hotels i restaurants, tindrà continuïtat més enllà dels dies de competició.
Amb aquest patrocini, el Govern i l’organització volen consolidar un relat propi que uneixi neu, territori i tradició, i que situï la Bruna d’Andorra com a emblema viu del país dins i fora de les pistes.