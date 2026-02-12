REPRESENTANT DIPLOMÀTIC A ANDORRA
Benjamín León Jr. jura com a ambaixador dels Estats Units
L’hispanocubà Benjamín León Jr. va prestar, ahir, jurament com a nou ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra, en una cerimònia celebrada al Departament d’Estat nord-americà i presidida pel secretari d’Estat del país, Marco Rubio. Amb aquest acte formal, León Jr. assumeix oficialment la representació diplomàtica dels Estats Units davant els dos països. El nomenament reforça la presència institucional nord-americana a la península Ibèrica i al Principat, en un context marcat per les relacions bilaterals en àmbits com l’economia, la seguretat, la cooperació internacional i els vincles culturals.