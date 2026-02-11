BOPA
Treball "busca" els representants de l’Esquí Club Arinsal Pal per notificar-los una convocatòria
L’entitat disposa de vuit dies hàbils per comparèixer a Escaldes-Engordany
El Servei d’Inspecció de Treball està intentant localitzar els representants de l’Esquí Club Arinsal Pal per notificar-los una convocatòria oficial, després de no haver pogut fer efectiva la comunicació per via ordinària. El Govern ha publicat avui al BOPA un avís adreçat a Daniel Escabrós Formenti, en qualitat de representant de l’entitat.
L’anunci exposa que el 16 de gener del 2026 es va redactar una acta de convocatòria per citar-lo el 17 de febrer a les dependències del Servei d’Inspecció de Treball i requerir-li documentació laboral. El Servei de Nuncis de Govern va deixar dos avisos perquè algun responsable de l’entitat es personés a recollir la notificació, però ningú no va comparèixer ni es va aportar la documentació sol·licitada.
D’acord amb el Codi de l’Administració, l’interessat disposa ara de vuit dies hàbils per presentar-se a les dependències del Servei d’Inspecció de Treball, a Escaldes-Engordany, per rebre una nova convocatòria. En cas contrari, la notificació es considerarà practicada correctament.