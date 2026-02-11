LITERATURA
Toni Mata guanya el Premi Carlemany amb una novel·la sobre diners i família
Toni Mata ha guanyat el Premi Carlemany per al foment de la lectura amb l’obra El centre del món, escollida entre un total de 31 originals presentats, segons ha fet públic el Govern, que convoca el guardó amb Grup 62, a través de Columna Edicions. El premiat rebrà 8.500 euros, aportats per ambdues entitats.
Mata va néixer a Sabadell el 1982 i és escriptor i guionista, segons indica el Govern. El centre del món explica la història de la Paula, una jove de 17 anys que descobreix com els diners condicionen la vida familiar, en una novel·la que aborda l’ambició, la llibertat financera i les relacions familiars marcades per les diferències econòmiques. El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora ha estat format per nou estudiants d’entre 14 i 16 anys dels tres sistemes educatius, que han llegit les obres sota la supervisió dels professors de literatura. Prèviament, un consell lector va seleccionar les tres obres finalistes.