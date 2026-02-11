Conscienciació
Salut reforça la prevenció del consum d’alcohol amb formacions per a famílies i entitats festives
Un centenar de pares i mares participen en sessions sobre adolescència i oci nocturn en el marc del Pla Nacional contra les Drogodependèncie
El Ministeri de Salut ha impulsat aquest dimecres dues formacions centrades en la promoció d’hàbits saludables i la prevenció del consum d’alcohol, dues línies estratègiques del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD). Les sessions, adreçades a famílies i a responsables d’entorns festius, tenen com a objectiu reforçar la seguretat i la salut en els espais d’oci.
La primera proposta, sota el títol ‘Manual de supervivència: adolescència i oci nocturn’, s’adreça a famílies amb fills adolescents i ofereix eines pràctiques per abordar el consum i la participació en l’oci nocturn des d’una perspectiva preventiva i no estigmatitzant. La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha destacat la importància de la comunicació i del reforç del vincle familiar com a factors protectors. Entre les dues sessions previstes al Centre cultural la Llacuna hi participaran prop d’un centenar de pares i mares.
A més, al matí s’ha celebrat un taller de dispensació responsable d’alcohol adreçat a membres de comissions de festes i empreses encarregades de les barres durant les festes majors. La formació ha proporcionat informació sobre els efectes de l’alcohol, estratègies per fomentar un consum responsable i pautes per gestionar situacions d’emergència com intoxicacions, conductes violentes o conducció sota els efectes de l’alcohol.
Les sessions han estat impartides per l’especialista Anton Uró, de l’entitat Mediare, i responen a les necessitats detectades en els entorns d’oci nocturn. Des del Ministeri s’ha remarcat el compromís dels comuns per crear espais festius més segurs i orientats a la reducció de riscos.