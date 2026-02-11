Consell de ministres
La policia cobrarà els serveis no vinculats a actuacions pròpies del cos
Les tarifes aprovades estableixen un preu per hora de 49,50 euros per a responsables policials d’escala executiva
La policia cobrarà, per primera vegada, els serveis humans o materials que siguin sol·licitats per particulars o empreses per a serveis no vinculats a actuacions urgents pròpies del cos. Aquestes poden ser des de la participació en dispositius preventius d'esdeveniments esportius i culturals com l'acompanyament de transports especials per vies urbanes o la destrucció de substàncies explosives, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Les tarifes aprovades estableixen un preu per hora de 49,50 euros per a responsables policials d’escala executiva o superior; 43,50 euros per a responsables d’escala intermèdia; 37,50 euros per a agents especialistes de nivell IV; i 35 euros per agent. L’ús de vehicles o motocicletes tindrà un cost de 50 euros per unitat, igual que el PMA (envelat de control i comandament). Pel que fa als mitjans aeris, l’helicòpter biturbina tindrà un preu de 6.394,38 euros i el monoturbina de 3.436,43 euros.