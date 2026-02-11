Consell de ministres
Els preus del parc públic d'habitatge s'incrementaran un 2,6% aquest any
El cost varia segons la parròquia, en funció d’un factor de correcció per distància al centre
El consell de ministres ha aprovat l’actualització dels preus del parc públic d’habitatge assequible per al 2026, d’acord amb l’IPC del 2024 (2,6%). El preu unitari per metre quadrat passa de 9,23 a 9,47 euros, ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal.
El cost varia segons la parròquia, en funció d’un factor de correcció per distància al centre. Així, el preu serà de 7,95 euros el metre quadrat a Canillo; 9,47 euros a Encamp; 8,81 euros a Ordino; 8,14 euros a la Massana; 10,70 euros a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany; 9,56 euros a Aixovall; i 9,09 euros a l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria.
L'executiu destina 100.000 euros per a projectes socials
Govern destina 100.000 euros a subvencions per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes socials durant el 2026, tal com ha explicat Casal. Els ajuts finançaran programes dins del territori andorrà en àmbits com la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat o la gent gran, i les sol·licituds es podran presentar fins al 20 de març del 2026 al Servei de Tràmits del Govern.
Nou títol estatal de bàtxelor en negocis internacionals
L'executiu ha aprovat el nou títol estatal de bàtxelor en negocis internacionals, a proposta del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. La titulació ha de permetre als graduats participar en projectes internacionals tant en l’àmbit públic com privat, especialment en assessoria, consultoria, finances, expansió del comerç i cooperació multilateral. El títol s’ha creat arran de la sol·licitud de la UNIPRO Universitat Digital Europea, que preveu incorporar-lo a la seva oferta formativa en els pròxims cursos.