Política
Els Comuns acusen Junts de voler convertir Catalunya en una "Andorra del sud"
El portaveu del partit, David Cid, creu que han “tirat pel forat” l’ascensor social durant els anys que van governar
Els Comuns han acusat Junts de voler convertir Catalunya en “l’Andorra del sud” seguint la “doctrina Ayuso” i d’haver “tirat pel forat” l’ascensor social durant els anys que van governar. Així ho ha afirmat el portaveu del grup al Parlament, David Cid, en el ple monogràfic sobre l’ascensor social, on ha retret als juntaires que estiguin “jugant al monopoli” amb ciutats i viles.
Cid ha situat l’habitatge com el principal obstacle perquè la ciutadania pugui “arribar a final de mes” i ha criticat Junts per “no haver exercit l’autogovern” en aquesta matèria quan eren al govern de la Generalitat. Segons el dirigent dels Comuns, el problema no és la generació de riquesa sinó “qui se la queda”, i ha acusat els juntaires de no assenyalar “aquells qui s’enriqueixen amb la vida dels treballadors”. En aquest sentit, ha defensat posar límits al mercat immobiliari i prohibir la compra especulativa.
El portaveu també ha carregat contra la rebaixa de l’impost de successions i contra la política universitària impulsada per Junts quan governaven. “Les grans herències són les que paguen. Vull que paguin perquè la gent de les classes populars pugui anar a la universitat. Això és l’ascensor social de Catalunya”, ha reivindicat.