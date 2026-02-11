Successos
Detingut un home per intentar atropellar-ne un altre a Organyà
El conductor va matar un dels gossos amb els quals passejava la víctima
Detingut un home de 47 anys per intentar atropellar-ne un altre a Organyà el passat 2 de febrer, en uns fets que també van causar la mort d’un gos i ferides a dos més. Els mossos d’esquadra el van arrestar el 4 de febrer com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal.
Els fets es van produir cap a les nou del matí a la zona dels horts del municipi, arran d’una discussió entre una parella que passejava tres gossos lligats i un altre home que duia els seus animals deslligats. Segons la investigació, després de l’enfrontament l’agressor va marxar al seu domicili i va tornar amb el vehicle circulant a gran velocitat amb la intenció d’atropellar la víctima.
L’home va poder esquivar el cotxe saltant al marge del camí, però el vehicle va passar per damunt dels tres gossos: un va morir a l’acte, un altre va resultar ferit greu i el tercer, ferit lleu. L’agressor va fer mitja volta i ho va intentar una segona vegada sense aconseguir-ho. El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.