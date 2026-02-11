Successos

Detingut un home per intentar atropellar-ne un altre a Organyà

El conductor va matar un dels gossos amb els quals passejava la víctima

Un agent dels mossos d’esquadra.

Un agent dels mossos d’esquadra.ARXIU

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Detingut un home de 47 anys per intentar atropellar-ne un altre a Organyà el passat 2 de febrer, en uns fets que també van causar la mort d’un gos i ferides a dos més. Els mossos d’esquadra el van arrestar el 4 de febrer com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal.

Els fets es van produir cap a les nou del matí a la zona dels horts del municipi, arran d’una discussió entre una parella que passejava tres gossos lligats i un altre home que duia els seus animals deslligats. Segons la investigació, després de l’enfrontament l’agressor va marxar al seu domicili i va tornar amb el vehicle circulant a gran velocitat amb la intenció d’atropellar la víctima.

L’home va poder esquivar el cotxe saltant al marge del camí, però el vehicle va passar per damunt dels tres gossos: un va morir a l’acte, un altre va resultar ferit greu i el tercer, ferit lleu. L’agressor va fer mitja volta i ho va intentar una segona vegada sense aconseguir-ho. El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.

tracking