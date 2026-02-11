Successos

Tallada la C-14 a Artesa de Segre per un accident entre una furgoneta i un totterreny

L'avís rebut per part dels serveis d'emergència ha arribat a les 16.57 hores

La C-14 a l'altura d'Artesa de Segre.

La C-14 a l'altura d'Artesa de Segre.

Redacció
Andorra la Vella

El servei català de trànsit informa que s'ha produït un accident a la C-14 a Artesa de Segre, a l'altura del quilòmetre 110, motiu pel qual s'ha hagut de tallar la calçada en aquell punt i està provocant retencions. L'avís rebut per part dels serveis d'emergència ha arribat a les 16.57 hores per una col·lisió entre una furgoneta i un vehicle 4x4. Es desconeixen el nombre de ferits i les causes de l'accident.

Notícia pendent d'ampliació.

