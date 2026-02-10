Successos
Una dona transfereix 100.000 euros de 55 clients a un fals amor al Líban
El 80% dels fons anaven a parar a una compte bancària a Guissona
La policia nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a estafes sentimentals a través d’Internet, que hauria desviat més de 100.000 euros corresponents a viatges mai realitzats contractats per 55 famílies a una agència de viatges de Màlaga. Els fons defraudats eren canalitzats a nombroses comptes bancàries, majoritàriament a l’estranger, i posteriorment invertits en criptomonedes.
Segons la investigació, la gerent de l’agència —que va tancar sobtadament el negoci familiar— va transferir els diners dels clients a la xarxa criminal després de caure en una estafa amorosa. La dona mantenia una relació virtual amb un suposat militar destinat al Líban que li hauria sol·licitat ajuda econòmica. La principal sospitosa, que ha ingressat en presó provisional, va acabar col·laborant activament amb l’entramat delictiu.
L’operació, batejada com a Florazo, ha culminat amb 11 detinguts per presumptes delictes d’estafa i blanqueig de capitals a diverses províncies: Màlaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) i Barcelona (2). També s’han fet set registres domiciliaris i s’han intervingut 28.730 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptoactius.
La investigació va permetre seguir el rastre dels diners, que havien estat transferits per un import total de 280.000 euros en menys d’un any. El 80% dels fons anaven a parar a una compte bancària a Guissona (Lleida), a nom d’una dona que havia estat víctima d’una altra estafa sentimental i que posteriorment va ser utilitzada com a “mula” bancària. Els diners eren derivats a plataformes de criptomonedes i a una empresa d’informàtica de la localitat.
La policia nacional ha bloquejat preventivament deu immobles valorats en uns 600.000 euros i tres vehicles. Les darreres detencions s’han produït a l’Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo i Camas (Sevilla), on es va arrestar un presumpte mediador en la conversió de fons a criptoactius. La investigació continua oberta.