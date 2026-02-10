Política
El PS impulsa una llei per garantir el benestar de les generacions futures
La proposició vol incorporar la mirada a llarg termini en les decisions públiques i crea la figura d’un defensor independent
La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Susanna Vela, i els consellers generals Pere Baró i Laia Moliné han entrat a tràmit al Consell General una proposició de llei del benestar per a les generacions futures. La iniciativa té com a objectiu incorporar una visió a llarg termini en la presa de decisions públiques i garantir que les actuacions actuals no comprometin la qualitat de vida de les generacions vinents.
La proposta vol donar resposta a reptes com l’emergència climàtica, la crisi de l’habitatge, les desigualtats socials i la necessitat de transformar el model econòmic, situant la justícia intergeneracional com a eix central de l’acció política. La llei seria d’aplicació a l’Administració general, els comuns, el Consell General, els organismes públics i parapúblics, així com a entitats privades que gestionin serveis públics essencials o rebin finançament públic significatiu.
El text estableix que totes aquestes actuacions s’hauran de regir per principis com el desenvolupament sostenible, la participació i la transparència, la precaució i la prevenció, la justícia ecosocial, el bé comú i la no regressió ambiental. A més, fixa vuit objectius de benestar que han d’orientar les polítiques públiques, entre els quals destaquen una economia diversificada i sostenible, la protecció del medi natural, la salut i el benestar integral, la igualtat d’oportunitats, el dret a un habitatge digne i assequible, la cohesió social i la preservació de la cultura.
Un dels elements clau de la proposició és el canvi en la manera de prendre decisions públiques. En aquest sentit, preveu que els projectes normatius incorporin informes d’impacte sobre el benestar de les generacions futures i que el Govern elabori cada dos anys un informe d’avaluació, que haurà de ser presentat i debatut en sessió pública al Consell General.
La iniciativa també crea la figura del Defensor o Defensora del benestar de les generacions futures, com a comissionat del Consell General amb plena independència. El mandat seria de cinc anys, renovable una sola vegada, i comptaria amb mitjans propis i un pressupost específic aprovat pel parlament. Amb aquesta proposició, el PS vol obrir un debat de fons sobre la responsabilitat política envers el futur i dotar el país d’eines estables perquè aquest criteri sigui real i exigible en les decisions públiques.