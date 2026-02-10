Informe
Moneyval recomana a Andorra regular els serveis de fiança i el rastreig de transfarències
L’organisme del Consell d’Europa assenyala vulnerabilitats en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
El Moneyval, el Comitè d’Experts del Consell d’Europa encarregat d’avaluar les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha publicat avui un informe en què recomana a Andorra avançar en la regulació dels serveis de fiança en operacions (Targeted Financial Sanctions, TFS) i reforçar la transparència en les transferències financeres. Aquest organisme supervisa el compliment dels estàndards internacionals fixats pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) entre els seus estats membres.
Segons l’informe, els TFS fan referència a les mesures de congelació d’actius i a les prohibicions destinades a impedir que fons o altres actius es posin a disposició, de manera directa o indirecta, de persones o entitats designades que estan sotmeses a sancions, sense demora. Moneyval subratlla la importància de disposar d’un marc normatiu clar i efectiu que permeti aplicar aquestes mesures amb rapidesa.
L’organisme també constata que Andorra només ofereix una cobertura breu o incidental dels TFS i de la denominada Travel Rule en les accions formatives vinculades a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Tot i que la majoria de jurisdiccions han inclòs aquests continguts en alguna formació, només una minoria ho fa de manera sistemàtica i en profunditat. En aquest àmbit, el Moneyval destaca països com Bulgària, Gibraltar i Malta, mentre que situa Andorra al costat de jurisdiccions com Montenegro o Eslovàquia.
En paral·lel, l’informe publicat avui alerta que la implementació de la Travel Rule, prevista a la recomanació 16 del GAFI, continua sent incompleta a escala internacional. Aquesta norma obliga a recollir, transmetre i garantir la disponibilitat de la informació de l’ordenant i del beneficiari en les transferències d’actius virtuals, amb l’objectiu d’assegurar la traçabilitat de les operacions. Actualment, només el 46% de les jurisdiccions l’han aplicat.
El Moneyval adverteix que aquestes mancances, tant en la regulació com en la formació i el desplegament de la Travel Rule, generen vulnerabilitats en el sistema global de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Per aquest motiu, insta els estats, entre ells Andorra, a reforçar el marc normatiu, la supervisió i la capacitació dels actors implicats, en línia amb els estàndards internacionals.