Ensurt a Santa Coloma per la caiguda d'un roc d'un metre cúbic
L'esllavissada no hauria afectat la xarxa protectora, ja que les pedres s'han aturat a uns quatre metres
La caiguda d'un roc d'un metre cúbic ha provocat un ensurt a Santa Coloma. Eren les 18.16 hores quan s'ha sentit un fort soroll, tal com es pot apreciar en el vídeo gravat per un testimoni, provocat per la caiguda de rocs prop del carrer dels Barrers. Per aquest motiu, els bombers, que estan just darrere de la zona de l'esllavissada, s'han mobilitzat amb un camió i tres efectius fins a la zona. Un cop allà han constatat que el roc ha caigut uns metres avall, arrossegant petites pedres, però sense afectar cap carretera ni habitatge. Tampoc hauria afectat la xarxa protectora, segons les primeres estimacions.
El roc s'ha quedat a uns quatre metres de la xarxa i demà al matí, l'empresa encarregada de la protecció farà un control amb dron per veure l'afectació de la caiguda de rocs i si cal dur a terme alguna tasca de reparació de la xarxa.
