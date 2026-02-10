Successos
Detingut un camioner amb una taxa d'alcoholèmia de 0,90 després de provocar un accident a Almacelles
L'home té un antecedent per fets similars i haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció de Lleida quan sigui requerit
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir a Bell-lloc d’Urgell un camioner de 62 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 0,90, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El conductor va provocar un accident amb un altre camió que transportava mercaderies perilloses i va fugir del lloc dels fets.
L’incident es va produir cap a les set del vespre a la carretera A-22, al terme municipal d’Almacelles, quan el camió tràiler va col·lidir lateralment amb un altre vehicle pesant que transportava 17.000 litres de sosa càustica. El sinistre no va provocar cap vessament de la càrrega i només va causar danys materials lleus, com el trencament d’un retrovisor i rascades a la carrosseria.
Després de rebre l’avís d’un testimoni a través del telèfon 112, una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent va iniciar la recerca del vehicle, que va ser localitzat poc després circulant de manera erràtica, fent ziga-zagues, al quilòmetre 472 de l’A-2 en direcció a Barcelona. Tot i que inicialment va fer cas omís als senyals policials, els agents el van interceptar i traslladar a una zona segura a la N-II, a Bell-lloc d’Urgell.
El vehicle va quedar immobilitzat i l’home, que té un antecedent per fets similars, haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció de Lleida quan sigui requerit.