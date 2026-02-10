SUCCESSOS
Detinguda a Vigo una dona buscada per Andorra
La policia nacional espanyola va comprovar que la fotografia del DNI no coincidia amb la persona amb la qual s’identificava
La policia nacional espanyola ha detingut a Vigo, a Galícia, una dona que utilitzava documentació falsificada per treballar en una empresa de la localitat fent-se passar per una altra persona i sobre la qual pesava una ordre d’extradició sol·licitada per Andorra. Segons informa el mitjà espanyol La Voz de Galicia, la detinguda tenia vuit requisitòries judicials més en vigor. La majoria eren per delictes d’estafa. En el mateix dispositiu, també ha estat detingut un home que l’acompanyava en el moment de la identificació, sobre el qual constava una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per un jutjat de Vigo.
La detinguda tenia accés a dades d'altres treballadors
La investigació es va iniciar després de rebre informació sobre una dona que estaria treballant en una empresa de la ciutat utilitzant una identitat presumptament fraudulenta. L’anàlisi de la documentació aportada per la treballadora va permetre comprovar que la fotografia del DNI facilitat no coincidia amb la de la titular real del document, fet que va confirmar la falsedat de la documentació i la usurpació d’identitat.
La recerca va ser a càrrec d’agents pertanyents al grup Ucrif (unitat central de xarxes d’immigració il·legal i Falsedats documentales) de la brigada local d’estrangeria i fronteres de la comissaria de Vigo-Redondela. En el moment de ser interceptada, la investigada es trobava indocumentada i va facilitar un nom fals.
Durant la intervenció es van localitzar diversos documents d’identitat pertanyents a terceres persones. El curiós del cas és que des del seu lloc de treball tenia accés a les dades i documents d’altres treballadors.