SUCCESSOS
Cues per un accident amb danys materials a Engolasters
El servei de Mobilitat d’Andorra va habilitar ahir pas alternatiu fins a les cinc de la tarda a la rotonda d’Engolasters per un accident de danys materials entre un cotxe i una motocicleta. El sinistre va tenir lloc poc abans de les quatre de la tarda i va provocar fortes retencions a la carretera general 2, que començaven a Encamp en direcció Andorra la Vella i acabaven a l’entrada d’Escaldes. Fins al lloc dels fets va traslladar-se una patrulla de la policia, un camió de bombers per fer les tasques de neteja i el servei de circulació d’Escaldes.