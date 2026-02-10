OCI
El casino acull avui una partida de pòquer amb famosos
El casino Unnic d’Andorra acull avui, a les vuit de la tarda, una nova edició de La Timba, el xou més desenfadat i popular de la plataforma Winamax, que tornarà a reunir figures destacades del món de l’esport i de la creació de continguts digitals. Vuit participants s’asseuran al voltant d’una taula de pòquer en una vetllada que combinarà competició, humor i premis destacats per a tothom.
L’esdeveniment es podrà seguir en directe a través de Winamax Espanya a les plataformes Twitch i YouTube. Hi participen noms com Jorge Lorenzo, cinc vegades campió del món de motociclisme, Santi Cañizares, exporter de futbol, i el creador de continguts Jordi Wild, un dels youtubers més seguits d’Espanya.
Com a reclams també hi ha dues figures de referència del pòquer internacional: Adrián Mateos i Leo Margets, tots dos membres del Team Pro de Winamax.