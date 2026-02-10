El casino acull avui una partida de pòquer amb famosos

OCI

El cartell de Winamax amb els participants de la Timba que se celebrarà demà al Casino Unnic.Winamax Espanya.

El casino Unnic d’Andorra acull avui, a les vuit de la tarda, una nova edició de La Timba, el xou més desenfadat i popular de la plataforma Winamax, que tornarà a reunir figures destacades del món de l’esport i de la creació de continguts digitals. Vuit participants s’asseuran al voltant d’una taula de pòquer en una vetllada que combinarà competició, humor i premis destacats per a tothom.

L’esdeveniment es podrà seguir en directe a través de Winamax Espanya a les plataformes Twitch i YouTube. Hi participen noms com Jorge Lorenzo, cinc vegades campió del món de motociclisme, Santi Cañizares, exporter de futbol, i el creador de continguts Jordi Wild, un dels youtubers més seguits d’Espanya.

Com a reclams també hi ha dues figures de referència del pòquer internacional: Adrián Mateos i Leo Margets, tots dos membres del Team Pro de Winamax.

