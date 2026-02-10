UNIÓ EUROPEA
Bartumeu proposa ampliar el pacte d'estat per l'acord amb la UE als actors econòmics del país
L'excap de Govern considera que la comunicació ha "fracassat" i que cal fer més esforços per fer arribar el contingut del pacte a la ciutadania
L’excap de Govern, Jaume Bartumeu, considera que la comunicació derivada del pacte d’Estat per a l’acord amb Europa ha “fracassat” i que cal fer més esforços comunicatius a les portes de la recta final del procés.
Bartumeu, que ha parlat aquest matí a la seu d’SDP juntament amb el president del partit, Josep Roig, ha plantejat que Andorra s’emmiralli en San Marino i que s’ampliïn les veus presents a la taula del pacte d’Estat als actors econòmics del país. En concret, ha demanat que s’hi incloguin la CEA, l’EFA, la Cambra de Comerç i l’USdA, entitats amb les quals, fins ara, “només s’ha treballat subsidiàriament i sense explicar-ho tot”, ha remarcat.
Aquesta proposta ja va ser plantejada per Bartumeu a l’última reunió del pacte d’Estat, el 4 de febrer, i els membres de la taula es van comprometre a estudiar-la de cara a la següent trobada, prevista per al dia 25.
Paral·lelament, Bartumeu ha subratllat que cal reforçar també la comunicació amb la ciutadania, de nou a l’estil de San Marino, on s’han enviat informacions extenses a tots els ciutadans perquè coneguin bé el contingut de l’acord, “tant la part positiva com la negativa”.
El procés comunicatiu ha portat, doncs, a una “autocrítica” per part de l’excap de Govern, que ha lamentat que no s’hagi sabut compartir l’acord “sense secretismes ni tecnicismes”. Bartumeu ha criticat també que sovint les comunicacions que s’han fet, com la ronda d’explicacions a cada parròquia, han estat “publicitàries”, i ha defensat que el que cal és explicar-ho tot i, un cop fet, “els que defensem el text haurem de convèncer la ciutadania que l’impacte positiu serà superior al negatiu”.
D’altra banda, el procés que segueix el text a Europa hauria d’enllestir-se pròximament, amb la decisió sobre si l’acord serà mixt o no, “abans de Pasqua”.