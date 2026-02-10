ECONOMIA
Andorra reforça el turisme de negocis amb més de 250 actes
El Principat supera les 21.000 pernoctacions vinculades a reunions i congressos, gestionades per l’Andorra Convention Bureau
El turisme de negocis i reunions va consolidar el seu pes a Andorra després d’un 2025 marcat per un notable increment de l’activitat del segment MICE. Al llarg de l’any passat, el Principat va acollir més de 250 esdeveniments vinculats a aquest àmbit, que van generar unes 21.000 pernoctacions i una estada mitjana de 2,5 dies, segons les dades presentades pel sector. Una part rellevant d’aquesta activitat va ser gestionada directament per l’Andorra Convention Bureau (ACB). En total, prop d’una seixantena d’actes van passar per l’ens, fet que suposa un augment del 63% en comparació amb el 2024. Aquests esdeveniments van reunir 5.930 participants, la xifra més elevada assolida fins ara, amb un creixement interanual del 55%.
Aquests esdeveniments van reunir 5.930 participants
Pel que fa a l’origen dels assistents, Espanya es manté com el principal mercat emissor, amb el 59% del total, seguida de França, que va concentrar el 24% dels participants. Tot i això, l’ACB va destacar l’augment de presència d’altres mercats internacionals com el Regne Unit, els Estats Units i Bèlgica, fruit de les accions de promoció exterior impulsades els darrers anys.
Els sectors farmacèutic, tecnològic i financer han estat els més representats en els esdeveniments celebrats al país. En aquest context, grans companyies internacionals com L’Oréal, Toyota, Turkish Airlines, Occident o Vueling van escollir Andorra per organitzar trobades corporatives. Les xifres es van fer públiques ahir durant la quinzena assemblea de l’Andorra Convention Bureau, entitat creada el 2010 sota el paraigua d’Andorra Turisme. Actualment, l’ACB agrupa 34 empreses del sector privat i continua treballant per posicionar el Principat com una destinació MICE de referència al sud d’Europa, clau per a la diversificació econòmica i la projecció internacional.