Estafa

Alerten d’una campanya de correus fraudulents que suplanten Andorra Telecom

Els missatges prometen falsos reemborsaments i busquen obtenir dades personals dels usuaris

Missatge que els estafadors envien els usuaris fent-se passar per Andorra Telecom.

Missatge que els estafadors envien els usuaris fent-se passar per Andorra Telecom.Andorra Telecom.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

La companyia proveidora d'internet a Andorra, Andorra Telecom, alerta, a través  de les xarxes socials d'una nova estafa que està circulant per internet i que involucra directament l'empresa de telefonia. Segons informa l'entitat, s'estan detectant correus electrònics fraudulents que suplanten l'identitat d'Andorra Telecom i que ofereixen suposats reemborsaments amb l'objectiu d'enganyar els destinataris. Els missatges inclouen enllaços que redirigeixen a pàgines falses on es demana facilitar dades personals o bancàries.

Davant d’aquesta situació, es recomana no clicar cap enllaç ni facilitar cap tipus d’informació personal, així com verificar sempre que el remitent sigui oficial abans d’interactuar amb el correu. L’alerta s’emmarca en les mesures de prevenció davant l’augment d’intents de frau digital detectats els darrers dies.

tracking