Estafa
Alerten d’una campanya de correus fraudulents que suplanten Andorra Telecom
Els missatges prometen falsos reemborsaments i busquen obtenir dades personals dels usuaris
La companyia proveidora d'internet a Andorra, Andorra Telecom, alerta, a través de les xarxes socials d'una nova estafa que està circulant per internet i que involucra directament l'empresa de telefonia. Segons informa l'entitat, s'estan detectant correus electrònics fraudulents que suplanten l'identitat d'Andorra Telecom i que ofereixen suposats reemborsaments amb l'objectiu d'enganyar els destinataris. Els missatges inclouen enllaços que redirigeixen a pàgines falses on es demana facilitar dades personals o bancàries.
Davant d’aquesta situació, es recomana no clicar cap enllaç ni facilitar cap tipus d’informació personal, així com verificar sempre que el remitent sigui oficial abans d’interactuar amb el correu. L’alerta s’emmarca en les mesures de prevenció davant l’augment d’intents de frau digital detectats els darrers dies.