França
Alerta taronja a l'Arieja per inundacions fins demà
Avui hi ha 12 regions franceses en avís, mentre que demà augmentaran a 16
El servei de meteorologia francès, ha decretat l'avís taronja a 12 municipis de França, entre els quals hi ha l'Arieja, per pluges intenses durant les pròximes hores i risc d'inundacions i de desbordaments . Però la cosa no acaba aquí, perquè per a demà dimecres, l'avís es farà extensiu a 16 regions del país. De fet, la prefectura de l'Arieja, informa a les xarxes que tota la regió experimentarà pluges d'entre 30 i 50 mil·límetres cúbics, amb possibles precipitacions de fins a 70 a escala local. A més, cap la possibilitat que es produeixin inundacions fluvials. Un episodi, que per si fos poc, vindria acompanyat de fortes ràfegues de vent, tot segons les previsions de Vigicrues, el servei d'informació sobre el risc d'inundacions de França.
Davant aquest escenari perillós, la prefectura fa una crida a la prudència per part dels usuaris i recomana allunyar-se d'arbres i de llocs on hi hagi grans acumulacions d'aigua (rius, llacs...), així com refugiar-se a espais segurs amb sostre, evitar desplçaments que no siguin urgents i protegir els obejctes del vent o les inundacions.