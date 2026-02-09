Solidaritat
La targeta solidària de MoraBanc recull 64.042 euros per a 22 entitats socials d’Andorra
El projecte supera l’1,5 milions d’euros acumulats i incorpora Projecte Vida com a nova entitat col·laboradora
Les targetes solidàries de MoraBanc han recaptat durant el 2025 un total de 64.042 euros, sumant les aportacions de la clientela i les del mateix banc. Des de l’inici del projecte, aquesta iniciativa ha permès recaptar 1.509.245 euros, que es destinen a entitats socials col·laboradores segons la voluntat expressada pels clients i clientes.
Els donatius provenen de les aportacions voluntàries i del sistema d’arrodoniment de compres amb targeta. MoraBanc iguala íntegrament les aportacions de la clientela. Les aportacions s’han distribuït entre 22 entitats socials, entre les quals destaquen UNICEF (7.618 euros), l’EENSM (7.440 euros), Càritas (5.120 euros), CAI-La Gavernera (4.305 euros) i AINA (4.143 euros), així com altres associacions i fundacions del país vinculades a l’àmbit social, educatiu i sanitari.
Projecte Vida s’ha incorporat com a entitat número 23 al programa Targeta Solidària. Les aportacions destinades a aquesta associació sense ànim de lucre, que dona suport a persones amb addiccions i a les seves famílies, serviran per finançar els Grups d’Ajuda Mútua (GAM), espais d’acompanyament i suport en el procés de recuperació.